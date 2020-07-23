Tiago Nunes elogia defesa do Timão e exalta invencibilidade em clássicos

O Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 no reinício do Paulistão, na última quarta-feira, na Arena. Apesar de o rival ter jogado melhor durante a maior parte do Dérbi, o Timão saiu com o resultado positivo, algo que foi valorizado pelo técnico Tiago Nunes, que entendeu que a postura mais defensiva é natural diante de um time forte, além destacar o desempenho em clássicos.Em entrevista após o clássico, em que respondeu perguntas da assessoria de imprensa do clube, o comandante corintiano comentou o bom primeiro tempo da equipe e segundo tempo abaixo da média, em que somente se defendeu. Para ele foi uma grande atuação defensiva da equipe e entende que, neste momento, o mais importante foi vencer para manter o time vivo no Paulistão.

- O que fica desse momento foi uma atuação consistente da parte defensiva. Foi uma equipe que no primeiro tempo jogou bem, tentou propor o jogo, encontrou seu gol e no segundo tempo a gente não conseguiu ter as melhores oportunidades, mas conseguiu ter uma postura defensiva muito forte, muito consistente e que neste momento o mais importante foi o resultado, para dar tranquilidade, para que a gente possa ter uma continuidade dentro da competição, e acreditar que podemos ainda classificar, mas principalmente levantar a auto-estima do grupo e do torcedor corintiano - explicou.Em três clássicos na temporada, o Corinthians venceu dois (Santos e Palmeiras) e empatou um (São Paulo), ou seja, está invicto contra os maiores rivais. Mas não é só: o Timão ainda não levou gols diante desses adversários. Coincidência ou não, foram as únicas partidas nesta temporada em que os corintianos não foram vazados. Tiago Nunes elogiou a capacidade do elenco nesses momentos. - Esse tipo de jogo a gente sabe que os jogadores acabam transpirando mais, aparecendo mais. O jogador do time grande acaba, nesse tipo de jogo, se destacando. Nós tivemos três clássicos: ganhamos contra o Santos, ganhamos hoje e empatamos fora, no Morumbi, contra o São Paulo, com a possibilidade de vitória também - avaliou o técnico alvinegro, que lamentou os vacilos contra adversários menos tradicionais, os quais ele remete ao processo de mudança: