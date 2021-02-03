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Tiago Nunes diz que não teve competência para fazer Luan jogar o esperado no Corinthians

Em entrevista ao programa Seleção SporTV, ex-treinador do Alvinegro comentou sobre a sua passagem pelo clube, abordando a situação do atacante...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:23
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O técnico Tiago Nunes, no programa Seleção Sportv, comentou sobre a passagem pelo Corinthians nesta temporada e explicou os motivos que resultaram em sua demissão, em setembro de 2020.
TIMÃO NA LIBERTA? ACESSE A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE JOGOSO ex-comandante do Alvinegro afirmou que se surpreendeu quando percebeu que o clube não poderia fazer os investimentos no mercado que gostaria. - Eu não sabia que o Corinthians não tinha potencial de investimento. Endividados, todos os clubes do Brasil estão. Todos os clubes sofrem financeiramente, mas potencial de investimento foi me dito que haveria. Principalmente jogadores com capacidade de definição de jogo e atletas de velocidade, que sempre foi um pedido público da minha parte. Falei que pensava em jogadores com nível europeu porque o comparativo era com o Flamengo. O Corinthians teve dificuldades em função das limitações financeiras - disse o treinador.
Quando questionado sobre o rendimento de Luan, Tiago Nunes assumiu a responsabilidade por não ter conseguido fazer o jogador repetir o desempenho demonstrado nos tempos de Grêmio.
- O Luan acabou virando uma grande figura pública a exemplo de outros jogadores que sempre se esperou muito, mas ao mesmo tempo, se esperava coisas mágicas dele. Se esperava que ele resolvesse jogos sozinho e diferença técnica a todo momento. O Luan se destacou no time do Grêmio que era parte de uma engrenagem em um modelo muito específico de jogo. Ele não é um cara de velocidade, não é jogador de contato físico e nem de força. O Luan é o cara do volume de jogo. Não é um cara de intensidade alta, mas toca muitas vezes na bola. Eu imaginei que dentro da minha ideia de jogo, ele pudesse ser um cara importante. Infelizmente acabou não sendo esse diferencial que imaginei. Eu não tive a competência necessária para potencializar o que ele pode entregar, como ele fez no Grêmio - finalizou.

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