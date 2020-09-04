Tiago Nunes diz que busca ajustar o Corinthians para potencializar Luan

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Uma das grandes esperanças da torcida do Corinthians para esta temporada é ver Luan retomando o bom futebol que o projetou internacionalmente quando atuava pelo Grêmio. Desde que chegou ao Alvinegro, porém, isso não tem acontecido e as críticas, obviamente, tem pesado para cima do meia-atacante. Assim como tem feito frequentemente, Tiago Nunes saiu em defesa de seu jogador e prometeu ajustar o time para potencializar o talento do camisa 7.Após três partidas iniciando no banco de reservas, Luan voltou para a equipe titular do Timão diante do Goiás, na vitória por 2 a 1, fora de casa. A participação do meia, no entanto, novamente não foi aquela esperada, embora tenha tido uma boa chance de gol em finalização que Tadeu defendeu e proporcionou rebote de Otero, que foi travado na hora do chute.

Segundo o site de estatísticas SofaScore, o camisa 7 disputou cinco duelos no chão e ganhou apenas um, mas teve três passes decisivos, ou seja, contribuiu com três passes para finalização de algum companheiro. No mapa de calor ele aparece em vários pontos do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda do ataque, tendo ficado mais tempo em um posicionamento pela meia direita.Ainda que os números não sejam tão ruins quanto se imagine pelo que se vê de suas atuações, isso não serve para que parte da torcida e parte da imprensa evite as críticas ao jogador. Tiago Nunes, que trabalha diretamente com Luan no dia a dia, entende que essas análises são injustas e reforçou o respeito que todo o grupo tem pelo meia, além de citar a pressão que é jogar no Timão.

- O Luan é um atleta que tem todo respeito nosso, um cara esforçado no dia a dia, tratado como os outros. Existe sim uma cobrança exagerada sobre ele. Existem críticas construtivas e outras baseadas em função da destruição. Por costume, eu acabo focado na parte positiva, nas críticas positivas, que a gente pode fazer o atleta melhorar. A gente sabe que é uma pressão gigantesca jogar no Corinthians, pressão essa muitas vezes construída de maneira desnecessária, mas que faz parte do futebol e da história do Corinthians. O Luan tem todo nosso respeito, nosso apoio, independente da circunstância que possa atravessar em campo - disse o técnico em entrevista coletiva.

Como o LANCE! já mostrou há cerca de duas semanas, diretoria e comissão técnica confiam plenamente na recuperação do futebol de Luan e tentam de todas as formas fazer com que o ambiente seja propício para que ele se sinta à vontade, sem pressão. Todos consideram que se trata de um ano atípico e muito cedo para que se cogite qualquer atitude mais radical com o atleta.

Na última quarta-feira, após a vitória sobre o Goiás, Tiago Nunes foi perguntado sobre Luan e confirmou o intuito de tentar criar um ambiente confortável para o jogador. O treinador se comprometeu a fazer sua parte naquilo que lhe compete: dentro de campo. Segundo o comandante corintiano, a ideia é ajustar a equipe para que o talento do meia possa ser ressaltado.

- Não existem dois "Luans", o que jogou nesse período que você citou (em 2016 e 2017) e esse que está jogando agora. O que a gente tem que fazer é tentar organizar a equipe para deixar da melhor maneira possível para que possa potencializar a sua parte técnica - explicou Tiago em coletiva virtual.