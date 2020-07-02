Tiago Nunes compara atletas com crianças na volta ao treino com bola

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians realizou na manhã desta quarta-feira seu primeiro treino com bola nesta retomada das atividades no CT Joaquim Grava e os jogadores não esconderam a felicidade por voltar a ter contato com seu principal instrumento de trabalho. Tanto é que o técnico Tiago Nunes fez uma comparação curiosa ao notar as reações de seus atletas durante os exercícios no gramado.

Em entrevista para a TV oficial do clube, no Youtube, o comandante comparou a alegria do grupo corintiano com a de crianças que vão a um parque de diversões. Isso porque a última vez em que houve um treino com bola foi há quase 110 dias, em 15 de março, dia do último jogo do Timão (contra o Ituano, pelo Paulistão) antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus.

- Os atletas pareciam crianças que estavam voltando para um parque de diversões, porque a nossa razão de existir dentro do futebol é a bola. A bola nos trouxe até este momento e é o elemento, o brinquedo, que fez com que todos estivéssemos aqui, então os atletas demonstraram muita alegria, muita interação, muito conectados com o trabalho - declarou o treinador.​​Nesta quinta-feira pela manhã, o elenco volta a treinar no CT Joaquim Grava para mais o segundo dia de treinos com bola nesta retomada gradual do futebol. Apesar da evolução da preparação, ainda não há uma previsão de data para o retorno do Campeonato Paulista e de outras competições que o Timão disputa. A expectativa é que o Brasileirão tenha início em agosto.