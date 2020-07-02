Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tiago Nunes compara atletas com crianças na volta ao treino com bola

Técnico do Corinthians falou com a TV oficial do clube e comentou a reação de felicidade dos jogadores na primeira atividade com bola nessa retomada no CT Joaquim Grava...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 21:05

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:05

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians realizou na manhã desta quarta-feira seu primeiro treino com bola nesta retomada das atividades no CT Joaquim Grava e os jogadores não esconderam a felicidade por voltar a ter contato com seu principal instrumento de trabalho. Tanto é que o técnico Tiago Nunes fez uma comparação curiosa ao notar as reações de seus atletas durante os exercícios no gramado.
Em entrevista para a TV oficial do clube, no Youtube, o comandante comparou a alegria do grupo corintiano com a de crianças que vão a um parque de diversões. Isso porque a última vez em que houve um treino com bola foi há quase 110 dias, em 15 de março, dia do último jogo do Timão (contra o Ituano, pelo Paulistão) antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus.
- Os atletas pareciam crianças que estavam voltando para um parque de diversões, porque a nossa razão de existir dentro do futebol é a bola. A bola nos trouxe até este momento e é o elemento, o brinquedo, que fez com que todos estivéssemos aqui, então os atletas demonstraram muita alegria, muita interação, muito conectados com o trabalho - declarou o treinador.​​Nesta quinta-feira pela manhã, o elenco volta a treinar no CT Joaquim Grava para mais o segundo dia de treinos com bola nesta retomada gradual do futebol. Apesar da evolução da preparação, ainda não há uma previsão de data para o retorno do Campeonato Paulista e de outras competições que o Timão disputa. A expectativa é que o Brasileirão tenha início em agosto.
Confira o vídeo publicado pela Corinthians TV nesta quarta-feira:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados