Tiago Nunes comemora vitória e joga favoritismo para o RB Bragantino

O técnico Tiago Nunes comemorou a vitória do Corinthians sobre o Oeste, neste domingo, por 2 a 0, que valeu a classificação da equipe para as quartas de final do Campeonato Paulista. Para o comandante corintiano, a equipe teve um primeiro tempo abaixo da média, e uma segunda etapa mais animadora.

- Não fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades na circulação de bola, na infiltração no adversário. No segundo tempo ficamos mais soltos, fomos mais agressivos, tivemos mais mobilidade. Ao mesmo tempo a gente está muito satisfeito pelo rendimento, pela entrega dos jogadores, por tudo o que demonstraram em termo de dedicação nos últimos jogos. E valorizar as duas vitórias seguidas - afirmou.