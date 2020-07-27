Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tiago Nunes comemora vitória e joga favoritismo para o RB Bragantino

Comandante do Corinthians tratou de enaltecer garra e vontade da equipe e mirou confronto das quartas do Paulistão, onde acredita que o Timão é 'franco-atirador'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 23:39

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 23:39

O técnico Tiago Nunes comemorou a vitória do Corinthians sobre o Oeste, neste domingo, por 2 a 0, que valeu a classificação da equipe para as quartas de final do Campeonato Paulista. Para o comandante corintiano, a equipe teve um primeiro tempo abaixo da média, e uma segunda etapa mais animadora.
- Não fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades na circulação de bola, na infiltração no adversário. No segundo tempo ficamos mais soltos, fomos mais agressivos, tivemos mais mobilidade. Ao mesmo tempo a gente está muito satisfeito pelo rendimento, pela entrega dos jogadores, por tudo o que demonstraram em termo de dedicação nos últimos jogos. E valorizar as duas vitórias seguidas - afirmou.
Tiago também tratou de jogar o favoritismo para o Red Bull Bragantino, rival do Alvinegro nas quartas de final e dono da melhor campanha da competição, com 23 pontos conquistados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados