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futebol

Tiago Neves comemora empate dentro de casa

Com pouca inspiração no ataque, o Leão não conseguiu resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 22:19

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 22:19

Crédito: Anderson Stevens / Sport Recife
Na briga para escapar do rebaixamento, o Sport recebeu o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro e ficou no empate por 0 a 0, placar que pouco ajudou o Leão na classificação.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar de não abrir a vantagem esperada do Z4, o meia Tiago Neves comemorou o ponto conquistado dentro de casa.
'Acho que valeu pela tabela, pelo ponto que conquistamos. Bragantino é muito perigoso. Esse ponto para nós é importantíssimo', afirmou.
Com 42 pontos, o Sport está na 14ª posição. O Leão volta a campo no fim de semana para encarar o Atlético-MG.

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