Tiago Neves comemora empate dentro de casa

Crédito: Anderson Stevens / Sport Recife

Na briga para escapar do rebaixamento, o Sport recebeu o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro e ficou no empate por 0 a 0, placar que pouco ajudou o Leão na classificação.

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Apesar de não abrir a vantagem esperada do Z4, o meia Tiago Neves comemorou o ponto conquistado dentro de casa.

'Acho que valeu pela tabela, pelo ponto que conquistamos. Bragantino é muito perigoso. Esse ponto para nós é importantíssimo', afirmou.