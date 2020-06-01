Tia de Thiago Silva faz coro por volta ao Fluminense; zagueiro compartilha

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A campanha lançada por Fred pela volta de Thiago Silva ao Fluminense ganhou ainda mais força. A tia do zagueiro, Eliette da Silva Mendes, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo o retorno ao clube tricolor. A torcida tem feito um movimento e invadiu as redes do jogador para que ele faça outra passagem pelas Laranjeiras.

Pelos stories do Instagram, Lili, como é chamada, gravou um vídeo mostrando o cartão de sócio-futebol do Fluminense e falou algumas vezes: "Vem, Monstro". Thiago Silva respostou as imagens com uma risada.

- Olá, boa tarde! Aqui só para dizer que o Fred voltou e ele já deu o recado: seja sócio. Vem, Monstro! Vem, Monstro! - disse ela no vídeo.