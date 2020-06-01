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Tia de Thiago Silva faz coro por volta ao Fluminense; zagueiro compartilha

Campanha começou em live de apresentação de Fred e fez os torcedores invadirem as redes sociais do zagueiro do Paris Saint-Germain...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 20:15

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 20:15

Crédito: Reprodução
A campanha lançada por Fred pela volta de Thiago Silva ao Fluminense ganhou ainda mais força. A tia do zagueiro, Eliette da Silva Mendes, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo o retorno ao clube tricolor. A torcida tem feito um movimento e invadiu as redes do jogador para que ele faça outra passagem pelas Laranjeiras.
Pelos stories do Instagram, Lili, como é chamada, gravou um vídeo mostrando o cartão de sócio-futebol do Fluminense e falou algumas vezes: "Vem, Monstro". Thiago Silva respostou as imagens com uma risada.
- Olá, boa tarde! Aqui só para dizer que o Fred voltou e ele já deu o recado: seja sócio. Vem, Monstro! Vem, Monstro! - disse ela no vídeo.
O atacante Fred pediu, durante a live de apresentação, o retorno do zagueiro Thiago Silva ao Fluminense e deu a dica para que os tricolores "entupissem as redes sociais" do jogador. Thiago atuou no Flu entre 2006 e 2008. Mesmo sem uma proposta oficial, o presidente Mário Bittencourt nunca escondeu o desejo de contar com o zagueiro de novo.Olha o recado da tia do Thiago Silva... e ele ainda repostou. Será? ? #lanceFLU pic.twitter.com/klKwCodS4D— Luiza Sá (@luizasabg) June 1, 2020 E MAIS:Fred pede, e torcida invade redes sociais de Thiago Silva por volta ao FluminenseEmpolgação e zoeiras: retorno de Fred ao Fluminense rende memesFred irá de BH ao Rio de bicicleta e doará cestas básicas por km percorridoFred deve ajudar o Flu a impulsionar o programa de sócio-torcedor E MAIS:

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