Thuler é o 14º caso positivo de Covid-19 da delegação do Flamengo no Equador

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo convive um surto de Covid-19 desde a estadia no Equador, onde o clube esteve para dois jogos pela Libertadores. O caso mais recente, confirmado no início da noite desta quarta-feira, foi o de Thuler. O jovem zagueiro, que apresentava sintomas nas últimas horas, soube da notícia através da recente contraprova realizada pelo clube. Ao todo, são 14 casos positivos da delegação que esteve em solo equatoriano.Em Guayaquil, os jogadores Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas, Isla, Filipe Luís e Matheuzinho foram diagnosticados com a Covid-19, além do Dr. Márcio Tannure (chefe do departamento médico do clube) e Juan, ex-zagueiro que integra o departamento de futebol. Todos passaram a fazer o isolamento, sendo que sete deles já retornaram ao Rio em voo fretado. A exceção foi Juan.

Os jogadores que testaram positivo antes do jogo contra o Barcelona (EQU) deixaram Guayaquil na mesmo aeronave que levou João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz às pressas para os jovens comporem o banco de reservas de última hora. Contudo, não havia espaço para todos, e Juan ficou no Equador. A expectativa é de que seu retorno aconteça até esta sexta-feira.

Já no Rio, nesta quarta, novos casos de infecção foram externados: Marcos Braz (vice-presidente de futebol), Gabriel Batista, Renê e Rodrigo Caio - o último, cabe destacar, ainda aguarda a contraprova. Além de Thuler.

Diante desse cenário, o Flamengo trabalha nos bastidores para que o jogo diante do Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro, seja adiado. A CBF já foi abordada, e, agora, o Rubro-Negro aguarda uma resposta positiva da entidade.