Thonny Anderson é anunciado pelo Coritiba

A temporada 2022 já foi iniciada pelo Coritiba, mas a diretoria trabalha firme na montagem do elenco e confirmou a chegada de Thonny Anderson.
Sem espaço no elenco de Mauricio Barbieri no Red Bull Bragantino, Thonny Anderson desembarca no Couto Pereira com empréstimo até o fim do ano.
A expectativa é que o meio-campista possa mostrar o seu valor e conseguir recuperar o seu prestígio no cenário nacional.
Na última temporada, Thonny Anderson participou de 22 jogos pelo Red Bull Bragantino, sendo oito como titular.