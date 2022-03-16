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futebol

Thomas Tuchel pode estar de saída para o Manchester United, diz jornal

Em meio a crise no Chelsea devidos às sanções impostas à Abramovich, United está de olho em treinador dos Blues para o lugar de Ralf Rangnick
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 11:08

Publicado em 16 de Março de 2022 às 11:08

Thomas Tuchel pode estar de saída do Chelsea em direção ao Manchester United. Em meio a crise no clube londrino por conta das punições ao dono Roman Abramovich, os Red Devils monitoram a situação do treinador dos Blues, que tem vínculo até 2024.> Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal
De acordo com o jornal inglês ‘The Guardian’, o Manchester United tem o interesse em ter Thomas Tuchel no lugar de Ralf Rangnick, atual treinador do clube. O trabalho de Tuchel no Chelsea agrada aos Red Devils, que podem preparar uma oferta pelo técnico alemão.
Sob o comando de Ralf Rangnick, o Manchester United ainda não convenceu. A equipe que conta com o craque Cristiano Ronaldo foi eliminada nesta terça-feira das oitavas de final da Champions League.
Com o Chelsea, Thomas Tuchel conseguiu tirar o clube de uma fase ruim em que estava sob o comando de Lampard, e se tornou campeão da Champions League e do Mundial de Clubes.
O Chelsea enfrenta uma situação bem complicada. Os Blues tiveram seus bens congelados devido à ligação de seu dono, Roman Abramovich, com o governo russo. O empresário, por sua vez, tentou a venda do clube, que foi impedida pelo parlamento britânico.
Crédito: ThomasTuchel,treinadordoChelsea(Foto:GLYNKIRK/AFP

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