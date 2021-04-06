Thomas Tuchel crê em duelo difícil para o Chelsea contra o Porto: 'Equipe experiente'

Crédito: Reprodução / ChelseaTV

Antes do duelo contra o Porto, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o técnico Thomas Tuchel disse que sua equipe tem condições de passar dos portugueses. Para o alemão, porém, o duelo não será nada fácil.

+ Veja a tabela da Champions League- Tenho a sensação de que podemos passar pelo Porto, mas será um jogo difícil. É uma equipe muito experiente nesta competição, campeã há muitos anos em Portugal. Isso cria uma certa mentalidade. Mas nós somos forte o suficiente e acreditamos em nós mesmos que podemos superar esta rodada.

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O técnico do Chelsea também celebrou ter à disposição todos os jogadores do elenco e disse que precisará tomar algumas decisões importantes antes de escalar o time.