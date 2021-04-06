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Thomas Tuchel crê em duelo difícil para o Chelsea contra o Porto: 'Equipe experiente'

Treinador dos Blues diz que sua equipe pode passar pelos portugueses, mas que não terá vida fácil. Comandante do time londrino tem à disposição todos os jogadores do elenco...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 16:55
Crédito: Reprodução / ChelseaTV
Antes do duelo contra o Porto, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o técnico Thomas Tuchel disse que sua equipe tem condições de passar dos portugueses. Para o alemão, porém, o duelo não será nada fácil.
+ Veja a tabela da Champions League- Tenho a sensação de que podemos passar pelo Porto, mas será um jogo difícil. É uma equipe muito experiente nesta competição, campeã há muitos anos em Portugal. Isso cria uma certa mentalidade. Mas nós somos forte o suficiente e acreditamos em nós mesmos que podemos superar esta rodada.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
O técnico do Chelsea também celebrou ter à disposição todos os jogadores do elenco e disse que precisará tomar algumas decisões importantes antes de escalar o time.
- Estou super feliz hoje porque todos voltaram a treinar. Portanto, teremos que tomar algumas decisões importantes e tenho certeza de que todos estarão prontos para o jogo

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