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futebol

Thomas Tuchel comenta sobre os planos para Kenedy no Chelsea

Atacante esteve emprestado ao Flamengo na última temporada, mas teve poucas oportunidades na equipe dirigida até então por Renato Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 08:42

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 08:42

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, comentou os planos para o atacante Kenedy no clube inglês. Em coletiva de imprensa, o alemão admitiu estar feliz com o retorno do brasileiro, mas pediu cautela com relação as expectativas que podem ser criadas.- Não podemos dizer que o Kenedy é a solução, mas ele pode ser a solução. Ele está de volta e estou muito feliz. É uma grande oportunidade para ele deixar a sua marca neste clube. Vamos tentar desde já apoiá-lo da melhor maneira que pudermos.
> Veja a tabela da Premier League
Os Blues tem convivido na atual temporada com um elenco enxuto e Tuchel sente a necessidade de reforços para ter mais opção. Com isso, Kenedy ganha mais uma oportunidade para ter sucesso na Europa.
- Não é apenas sobre a necessidade de trazer jogadores de volta, mas também sobre possibilidades. Nós os emprestamos para que jogassem uma temporada completa e eles têm um certo papel em seus clubes.
No Flamengo, o atleta formado no Fluminense participou de 17 partidas, mas anotou apenas um gol e contribuiu com uma única assistências. Entre todos os jogos disputados, Kenedy conseguiu iniciar no 11 titular apenas quatro vezes.
Crédito: KenedytevepassagemdiscretapeloFlamengoeestádevoltaaoChelsea(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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