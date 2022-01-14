Thomas Tuchel comenta sobre os planos para Kenedy no Chelsea

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, comentou os planos para o atacante Kenedy no clube inglês. Em coletiva de imprensa, o alemão admitiu estar feliz com o retorno do brasileiro, mas pediu cautela com relação as expectativas que podem ser criadas.- Não podemos dizer que o Kenedy é a solução, mas ele pode ser a solução. Ele está de volta e estou muito feliz. É uma grande oportunidade para ele deixar a sua marca neste clube. Vamos tentar desde já apoiá-lo da melhor maneira que pudermos.

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Os Blues tem convivido na atual temporada com um elenco enxuto e Tuchel sente a necessidade de reforços para ter mais opção. Com isso, Kenedy ganha mais uma oportunidade para ter sucesso na Europa.

- Não é apenas sobre a necessidade de trazer jogadores de volta, mas também sobre possibilidades. Nós os emprestamos para que jogassem uma temporada completa e eles têm um certo papel em seus clubes.

No Flamengo, o atleta formado no Fluminense participou de 17 partidas, mas anotou apenas um gol e contribuiu com uma única assistências. Entre todos os jogos disputados, Kenedy conseguiu iniciar no 11 titular apenas quatro vezes.