Thomas Tuchel celebra vitória do Chelsea: 'Todos têm inveja da gente'

Após a conquista do título do Mundial de Clubes sobre o Palmeiras, Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, celebrou a conquista inédita para a galeria de troféus da equipe londrina. O comandante comentou sobre a resiliência dos Blues e provocou os rivais.- Fomos implacáveis. Estávamos tentando e não paramos. Nos esforçamos, saímos na frente, sofremos o empate. Então acho que foi merecido. Todos sonhamos com finais como essa. Queríamos jogar sem arrependimentos e ainda temos coisas a ganhar.

O alemão também comemorou poder fazer parte do elenco que já conquistou a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

- Eu sou parte disso. Estou feliz por ter essa chance. Todos estão com inveja da gente - finalizou Tuchel.

Em pouco mais de um ano no comando do Chelsea, o comandante alemão já conquistou três títulos com os Blues. Além disso, o clube londrino está na decisão da Copa da Liga Inglesa, onde encara o Liverpool no próximo dia 27 de fevereiro, no Wembley.