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futebol

Thiaguinho marca dois, e Flamengo vence o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Na Gávea, Rubro-Negro vence o rival por 3 a 0 em tarde inspirada do atacante ex-Náutico...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:11
Crédito: Gilvan de Souza/CRF
Antes do clássico pelo profissional no fim de semana, Flamengo e Botafogo se enfrentaram, nesta segunda-feira, pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, e o Rubro-Negro levou a melhor. Na Gávea, a equipe comandada por Maurício Souza foi superior e venceu o Alvinegro por 3 a 0, com gols de Gabriel Aires e Thiaguinho (2).
SITUAÇÃO NA TABELACom o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos, ultrapassou o Palmeiras e reassumiu a quinta posição. Por sua vez, o Botafogo, com 24 pontos, termina a rodada em oitavo, a última colocação que garante vaga na próxima fase da competição.REFORÇOS COM ESTRELAApós início de jogo equilibrado, o Flamengo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, em jogada tramada por dois recém-contratados. O lateral-direito Luan Sales, que veio do Atlético-GO, acertou cruzamento na cabeça de Gabriel Aires e o atacante ex-Juventude desviou para o fundo das redes. Esta foi apenas a segunda partida de ambos os atletas com a camisa rubro-negra.
QUEM NÃO FAZ...Atrás do marcador, o Botafogo teve grande chance de empatar com Romildo, mas o volante finalizou em cima do goleiro João Fernando. E, logo em seguida, o clube foi castigado. Thiaguinho recebeu passe perto da meia-lua e bateu colocado de esquerda. Caprichosamente, a bola ainda bateu na trave e entrou.
DE NOVO ELECom a vantagem construída, o Flamengo passou a administrar o resultado e ainda chegou ao terceiro gol no segundo tempo. Em jogada coletiva, aos 33 minutos, Richard Ríos foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Thiaguinho, que testou firme para marcar seu segundo na partida e fechar o placar para o Rubro-Negro.
PRÓXIMOS JOGOSEm busca de manter a boa fase, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Bahia, fora de casa. No mesmo horário, o Botafogo buscará a recuperação diante do América-MG, também longe de seus domínios.

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