Thiago Silva se despede de estádio do PSG, e Nenê pede retorno do zagueiro ao Fluminense

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O zagueiro Thiago Silva utilizou as redes sociais para se despedir do estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. O amistoso contra o Celtic foi o último jogo dele no estádio, já que o veterano está de saída do clube francês. Dentre diversas personalidades do futebol que apoiaram o jogador, o meia Nenê pediu que ele retorne "para casa", usando uma bandeira tricolor em seguida.

O atacante Fred já havia feito coro pela volta de Thiago para o Fluminense. O zagueiro ficará livre no mercado após o fim da atual temporada e ainda não acertou com o próximo clube. A torcida do Flu segue pedindo o retorno às Laranjeiras e até o presidente Mário Bittencourt já respondeu sobre o assunto. Com um salário alto, a chegada de Thiago Silva ao Tricolor seria algo além do que a diretoria pode pagar neste momento.

Ídolo do Flu e atual treinador do time sub-23, Marcão também deixou o comentário na foto de Thiago dizendo "Agora é escrever uma outra página na sua linda história Capitaine! Boraaaa!". Na postagem, o zagueiro disse:

- Obrigado a todos os torcedores que puderam vir ao Parque, obrigado também àqueles que estiveram presentes através de seus pensamentos e com seus corações.