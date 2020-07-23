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Thiago Silva se despede de estádio do PSG, e Nenê pede retorno do zagueiro ao Fluminense

Meia comentou na publicação do zagueiro, pedindo para que 'volte para casa'; brasileiro ficará sem clube após o fim do contrato com a equipe francesa...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:19
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O zagueiro Thiago Silva utilizou as redes sociais para se despedir do estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. O amistoso contra o Celtic foi o último jogo dele no estádio, já que o veterano está de saída do clube francês. Dentre diversas personalidades do futebol que apoiaram o jogador, o meia Nenê pediu que ele retorne "para casa", usando uma bandeira tricolor em seguida.
O atacante Fred já havia feito coro pela volta de Thiago para o Fluminense. O zagueiro ficará livre no mercado após o fim da atual temporada e ainda não acertou com o próximo clube. A torcida do Flu segue pedindo o retorno às Laranjeiras e até o presidente Mário Bittencourt já respondeu sobre o assunto. Com um salário alto, a chegada de Thiago Silva ao Tricolor seria algo além do que a diretoria pode pagar neste momento.
Ídolo do Flu e atual treinador do time sub-23, Marcão também deixou o comentário na foto de Thiago dizendo "Agora é escrever uma outra página na sua linda história Capitaine! Boraaaa!". Na postagem, o zagueiro disse:
- Obrigado a todos os torcedores que puderam vir ao Parque, obrigado também àqueles que estiveram presentes através de seus pensamentos e com seus corações.
A decisão por não renovar o contrato de Thiago Silva foi comunicada por Leonardo, diretor esportivo do PSG, ainda em junho. O zagueiro tem oito anos no clube parisiense e 310 partidas.

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