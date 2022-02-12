  • Thiago Silva repete pelo Chelsea no Mundial de Clubes tipo de pênalti que já cometeu na Seleção e no PSG
futebol

Thiago Silva repete pelo Chelsea no Mundial de Clubes tipo de pênalti que já cometeu na Seleção e no PSG

Brasileiro, que defende o clube inglês, saltou com o braço esticado em dividida com Gustavo Gómez. Lance foi semelhante ao que aconteceu em jogadas no ano de 2015 ...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:01
Um lance iniciado na bola aérea voltou a causar dores de cabeça para Thiago Silva. No decorrer da decisão do Mundial de Clubes, o defensor do Chelsea deu um impulso para tentar superar Gustavo Gómez e colocou a mão na bola. Após uma revisão do VAR, o pênalti para o Palmeiras foi marcado e Raphael Veiga converteu a cobrança. Posteriormente, o clube inglês venceu por 2 a 1 e conquistou o título neste sábado (11). Mesmo com o troféu nas mãos após deixar os Blues em maus lençóis, Thiago Silva estende sua lista de pênaltis cometidos desta forma. Nas redes sociais, viralizaram imagens com referências a pelo menos dois momentos semelhantes (ambas ocorridas em 2015). Em março, aparece um pênalti cometido Thiago Silva com a camisa do PSG, curiosamente em jogo contra o Chelsea, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa.
O pênalti colocou o clube inglês na frente, na prorrogação, mas Thiago Silva se redimiu ao marcar o gol do empate em 2 a 2 que garantiu a classificação do PSG às quartas.
O lance seguinte aconteceu em junho em 2015, quando o zagueiro defendia a Seleção Brasileira na Copa América disputada no Chile. Thiago Silva saltou com o braço aberto e cometeu o pênalti. O Brasil acabou empatando em 1 a 1 com o Paraguai e, nos pênaltis, foi eliminado nas quartas de final.
Crédito: Chelsea estava em vantagem quando Thiago Silva cometeu o pênalti (GIUSEPPE CACACE/AFP)

