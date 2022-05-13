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Clube do coração

Thiago Silva projeta jogar até 40 anos e quer encerrar carreira no Fluminense

Perto de completar 38 anos, aniversaria em setembro, Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho do ano que vem

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:56
Thiago Silva diz que PSG tentou sua permanência ao final da Champions
Thiago Silva quer encerrar a carreira no Fluminense, clube que o projetou para o mundo Crédito: NEIL HALL/AFP
O consagrado zagueiro Thiago Silva tem planos para o final de sua carreira. Aos 38 anos, o jogador do Chelsea afirmou, em entrevista ao Telegraph, que pretende pendurar as chuteiras após retornar para o Fluminense, clube no qual iniciou nas categorias de base.
"O Fluminense é o clube em que eu gostaria de encerrar (a carreira). Foi o clube onde joguei depois da minha doença (tuberculose, em 2005) e é o clube que abriu as portas para mim depois dessa etapa e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. Por incrível que pareça, é o clube que eu torço também", afirmou o defensor.
Perto de completar 38 anos, aniversaria em setembro, Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho do ano que vem. Antes ele deverá figurar na lista do técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar. "Estou me projetando para jogar até os 40 anos. Não sei se conseguirei, mas estou me preparando."
Thiago Silva jogou no time profissional do Fluminense de 2006 a 2008, quando ganhou o apelido de "Monstro". Vestiu a camisa do tricolor carioca por 146 vezes e marcou 14 gols. Foi Campe~çao da Copa do Brasil de 2007 e vice da Libertadores no ano seguinte

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