Thiago Silva no Flu? 'Se me ligar, vamos tentar de tudo', diz Mário

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A torcida do Fluminense está contando os dias para o anúncio do retorno de Fred ao clube. No entanto, outro ídolo também tem movimentado as redes sociais com pedidos dos tricolores para voltar às Laranjeiras: o zagueiro Thiago Silva. Com contrato apenas até o dia 30 de junho com o Paris Saint-Germain, o jogador ainda não renovou. Em entrevista ao "Canal André Marques", no Youtube, o presidente Mário Bittencourt comentou a situação.

– Estou fazendo de tudo e tenho certeza que teremos, não ao mesmo tempo, os dois capitães de volta, o 3 e o 9. Teremos que dividir essa braçadeira (risos). Tecnicamente falando, o Fred está bem mais perto do que o Thiago por várias questões. Repito: Se o Thiago me ligar e disser que os planos mudaram e quer retornar, vamos tentar de tudo dentro das nossas capacidades financeiras - afirmou.

As conversas entre o zagueiro e o clube francês ainda estão acontecendo. A pandemia do novo coronavírus deixou o PSG reticente sobre a possibilidade de contratação de outro jogador para a posição. Portanto, o diretor Leonardo pode estender o vínculo do brasileiro. De acordo com a imprensa francesa, o clima nos bastidores entre diretoria e Thiago Silva não é dos melhores por conta da falta de acordo sobre a redução salarial do elenco.E MAIS:Há 36 anos, Romerito marcava gol decisivo para o bi do FluminenseMarcos Paulo pede volta de Fred ao Flu e elogia postura de MárioEspecialista faz alerta sobre passivo judicial do FluminenseEvanilson projeta parceria com Fred no Flu: 'Uma honra, referência'Mário Bittencourt também voltou a falar sobre a volta de Fred. O Fluminense aguarda resoluções do caso do jogador contra o Cruzeiro na Justiça para avançar e fechar o contrato. O mandatário tricolor afirmou mais uma vez que as conversas estão avançadas e a contratação é certa.

– Eu já falei em duas ou três lives. No pós-pandemia a chance de o Fred voltar, de 0 a 10, é de 10. Tenho falado isso. Mas algumas coisas separam a concretização desse sonho. Uma das coisas é a avaliação jurídica. Eu gostaria de trazê-lo amanhã, como gostaria de trazer o Thiago Silva também. São situações que fogem do nosso desejo. Precisamos ter equilíbrio e sensatez para fazer o melhor possível para o Fluminense. Nesse momento, o que de melhor pode acontecer para o Fluminense é o Fred e o Thiago voltarem. Mas para deixar a torcida ainda mais esperançosa e ansiosa, como havia prometido, falei com o Fred por Whatsapp. Estamos tentando de alguma forma concretizar esse sonho - completou.