Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham em clássico londrino e vence mais uma na Premier League

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

Vitória no clássico londrino. Neste domingo, o Chelsea visitou o Tottenham pela quinta rodada do Campeonato Inglês e o time de Thomas Tuchel venceu os Spurs por 3 a 0. Com gols de Thiago Silva, Kanté e Rüdiger, os Blues chegaram aos 13 pontos na competição nacional.

JOGO MORNOA promessa de grande jogo não foi vista na etapa inicial. Em um jogo muito truncado nos 45 minutos iniciais, as duas equipes não criaram grandes oportunidades de gol e foram para o intervalo empatando em 0 a 0 na capital inglesa.

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O MONSTROSe a etapa inicial não teve gol, o segundo tempo precisou de apenas quatro minutos para que a rede fosse balançada pela primeira vez. Após cobrança de escanteio de Marcos Alonso, o brasileiro Thiago Silva subiu bonito e cabeceou forte para inaugurar o marcador.

COM SORTEMenos de dez minutos depois, o volante francês N'Golo Kanté, que entrou no intervalo no lugar de Mason Mount, arriscou chute de fora da área e viu a bola desviar em Dier para enganar o goleiro Lloris e morrer no fundo do gol antes de bater na trave ainda. Nos acréscimos, Rüdiger fechou a conta após passe de Timo Werner.

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