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Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham em clássico londrino e vence mais uma na Premier League

Blues marcam duas vezes na etapa final depois de primeiro tempo ruim e seguem invictos e dividindo a liderança do torneio nacional com Liverpool e Manchester United...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 14:22

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:22

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
Vitória no clássico londrino. Neste domingo, o Chelsea visitou o Tottenham pela quinta rodada do Campeonato Inglês e o time de Thomas Tuchel venceu os Spurs por 3 a 0. Com gols de Thiago Silva, Kanté e Rüdiger, os Blues chegaram aos 13 pontos na competição nacional.
JOGO MORNOA promessa de grande jogo não foi vista na etapa inicial. Em um jogo muito truncado nos 45 minutos iniciais, as duas equipes não criaram grandes oportunidades de gol e foram para o intervalo empatando em 0 a 0 na capital inglesa.
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O MONSTROSe a etapa inicial não teve gol, o segundo tempo precisou de apenas quatro minutos para que a rede fosse balançada pela primeira vez. Após cobrança de escanteio de Marcos Alonso, o brasileiro Thiago Silva subiu bonito e cabeceou forte para inaugurar o marcador.
COM SORTEMenos de dez minutos depois, o volante francês N'Golo Kanté, que entrou no intervalo no lugar de Mason Mount, arriscou chute de fora da área e viu a bola desviar em Dier para enganar o goleiro Lloris e morrer no fundo do gol antes de bater na trave ainda. Nos acréscimos, Rüdiger fechou a conta após passe de Timo Werner.
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SEQUÊNCIA​Tottenham e Chelsea voltam a campo na próxima quarta-feira, desta vez pela Copa da Liga Inglesa. Os Spurs encaram o Wolverhampton, fora de casa, enquanto os Blues recebem o Aston Villa. Pela Premier League, as duas equipes fazem jogo de Big-Six no próximo fim de semana. O Tottenham enfrenta o Arsenal e o Chelsea joga contra o Manchester City.

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