Thiago Silva ironiza arbitragem de Santos x Fluminense: 'Empatou o jogo hein, juizão'

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Assim como o meia Nenê e o técnico Marcão, o zagueiro Thiago Silva, ídolo do Fluminense, criticou a arbitragem do empate por 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro. Após a partida deste domingo, o jogador publicou em suas redes sociais uma imagem ironizando a atuação Sávio Pereira Sampaio na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, hoje no Chelsea, escreveu:

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- Parabéns para o senhor. Empatou o jogo hein, juizão! Falaram que é o melhor árbitro do campeonato - disse.

As reclamações se deram por conta de uma arbitragem confusa na Vila Belmiro. As principais críticas envolveram os critérios para marcação de faltas e os cartões amarelos. Um dos momentos que geraram mais debate foi a expulsão do zagueiro Nino após reclamação na falta que gerou o gol de empate do Santos.

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