Thiago Silva critica gol anulado em empate do Fluminense: 'Quem atrapalhou a visão do goleiro?'

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O Fluminense saiu na frente, mas sofreu o empate do Cuiabá por 2 a 2, na última segunda-feira. Um lance, porém, gerou reclamações de torcedores, do técnico Marcão e também do zagueiro Thiago Silva, ídolo da história tricolor. Através do Instagram, o jogador do Chelsea criticou a decisão da arbitragem ao anular o gol de Nonato.

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O lance aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 1 para o Flu. Após análise no VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel avaliou que Caio Paulista, caído na área em posição de impedimento, interferiu na jogada.

- E aí, quem atrapalhou a visão do goleiro? O Caio Paulista ou os zagueiros? Na minha visão, se o goleiro não ver a bola saindo do pé do Nonato, ok. Mas se ele ver a bola saindo, e não chegaria de forma alguma na bola. Nem se o Caio não tivesse ali - escreveu o zagueiro.