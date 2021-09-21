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Thiago Silva critica gol anulado em empate do Fluminense: 'Quem atrapalhou a visão do goleiro?'

Zagueiro reagiu ao lance nas redes sociais; Flu abriria 3 a 1 contra o Cuiabá, mas acabou sofrendo o empate após sair na frente...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 13:56
Crédito: Reprodução
O Fluminense saiu na frente, mas sofreu o empate do Cuiabá por 2 a 2, na última segunda-feira. Um lance, porém, gerou reclamações de torcedores, do técnico Marcão e também do zagueiro Thiago Silva, ídolo da história tricolor. Através do Instagram, o jogador do Chelsea criticou a decisão da arbitragem ao anular o gol de Nonato.
+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique marca e se destaca em empate do Fluminense; Samuel Xavier compromete resultado
O lance aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 1 para o Flu. Após análise no VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel avaliou que Caio Paulista, caído na área em posição de impedimento, interferiu na jogada.
- E aí, quem atrapalhou a visão do goleiro? O Caio Paulista ou os zagueiros? Na minha visão, se o goleiro não ver a bola saindo do pé do Nonato, ok. Mas se ele ver a bola saindo, e não chegaria de forma alguma na bola. Nem se o Caio não tivesse ali - escreveu o zagueiro.
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