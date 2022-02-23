Thiago Rodrigues se destaca no Carioca e com atuações consistentes tem se firmado como titular do Vasco

Em meio à reformulação do elenco, uma posição foi bastante contestada no Vasco na temporada passada: goleiro. Nenhum arqueiro esteve seguro debaixo das traves e transmitiu segurança à torcida cruz-maltina. Dito isto, o clube foi ao mercado e apostou em um nome, que foi um dos melhores na posição na última edição da Série B: Thiago Rodrigues. Com bons números pelo CSA, o atleta foi uma aposta certeira e tem dado conta do recado neste início. Ainda é cedo para definir, foram apenas oito jogos, mas ele tomou conta da posição e tem se firmado como titular. Quis o destino que mais um goleiro negro defendesse a meta vascaína. De nomes como Barbosa, Caetano e Hélton, Thiago Rodrigues tem conquistado o carinho da torcida e foi ovacionado depois da atuação contra o Audax.

- É um sonho para nós. A parte boa é isso. A gente faz futebol não pelo dinheiro, é para isso. Dinheiro nenhum paga essa festa, ter seu nome gritado. Na pandemia foi difícil, ficamos longe do torcedor. Quando você entra no estádio e olha a torcida, vê que a essência do futebol é o torcedor. O craque foi o nosso time inteiro, como o Zé Ricardo diz. Nosso grupo é muito forte, tivemos uma sequência de vitórias. O Vasco é para quem acredita. Vamos até o final. Para cima deles Vascão – disse o arqueiro.

No ano passado, Lucão e Vanderlei falharam em vários momentos, alguns deles decisivos. O jovem foi negociado com o RB Bragantino, já o experiente chegou a treinar separado do grupo, mas permaneceu para 2022. Outra opção é o jovem Halls, que atuou apenas uma vez entre os profissionais, contra o Remo em 2021.

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Recheado de caras novas, o time ainda busca apurar o entrosamento, algo que demanda tempo. Foram quinze reforços, até então, e alguns deles ainda não estrearam com a Cruz de Malta no peito. No entanto, entre eles, o goleiro vascaíno tem se destacado. Seguro e ágil, o jogador, de 33 anos, tem feito defesas importantes e, muitas das vezes, salvado a equipe.

A linha defensiva do Vasco é praticamente nova, e o time ainda procura o equilíbrio no setor. Com isso, Thiago tem tido trabalho, já que constantemente finalizações adversárias vão em direção ao seu gol. De acordo com dados do portal "Footstats", ele é o terceiro goleiro com mais defesas difíceis do Estadual: oito (26, no total).

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No Estadual, o Vasco sofreu sete gols em oito jogos, e Zé Ricardo aposta no fortalecimento do setor ao longo do ano - ainda mais com a chegada de reforços como Quintero. Nas últimas duas partidas, porém, a defesa não foi vazada, e o goleiro salvou ao parar os ataques de Bangu e Audax. Diante de Portuguesa e Nova Iguaçu, mais dois bons momentos do paredão da Colina com atuações consistentes.

No futebol moderno, o goleiro não se limita apenas a defender e proteger a sua meta. A saída de bola com os pés e o auxílio na construção das jogadas com a bola longa ou curta é essencial. E Thiago tem demonstrado qualidade neste fundamento ao ser o segundo jogador com mais lançamentos certos do Carioca: 36, no total.

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O próximo compromisso do Vasco será mais um clássico. Depois de perder para o Botafogo, no Maranhão, o duelo contra o Fluminense, no sábado, às 17h, no Nilton Santos, será mais um grande desafio para o elenco em formação do Gigante da Colina. Thiago, por sua vez, buscará o primeiro triunfo contra um rival desde que chegou ao clube carioca.