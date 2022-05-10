Thiago Rodrigues, do Vasco, tem mais uma boa atuação e está na seleção da galera da 6ª rodada da Série B

O Vasco voltou a vencer ao bater o CSA por 1 a 0, em São Januário, e encostou no G4 da Série B do Brasileirão. Destaque da equipe na temporada. Thiago Rodrigues foi escolhido como o melhor goleiro da 6ª rodada e está na seleção da galera na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.Na partida, o arqueiro fez três defesas importantes, duas delas ainda no primeiro tempo, que fizeram com que o Cruz-Maltino saísse de campo sem sofrer gols. Desde o início da temporada, Thiago tem sido um dos destaques e conquistado a torcida com segurança e entrega.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Brasileirão

Vale lembrar que a meta era um dos problemas da equipe na temporada passada. Quando nenhum goleiro conseguiu se firmar e ter atuações convincentes. Na época, Lucão e Vanderlei falharam em momentos decisivos, e o clube carioca foi ao mercado em 2022 para suprir a carência no gol.

No vídeo dos bastidores da vitória, Thiago Rodrigues fez questão de dedicar a vitória ao técnico Zé Ricardo, que tem sofrido com uma forte pressão. Ele exaltou o comandante e vibrou com a festa da torcida na Colina Histórica.

O Vasco terá pela frente, na próxima rodada, o líder Bahia, também em São Januário. O jogo estava marcado para o próximo domingo, mas a CBF acatou um pedido da Polícia Militar do Rio de Janeiro e alterou para segunda-feira, às 19h.

+ Vasco anuncia adesão à Libra: 'Fundamental para o futuro do futebol brasileiro'

No entanto, o clube carioca emitiu uma nota informando que está surpreso com a decisão e que tenta reverter a mudança junto à CBF, FFERJ e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter 'essa situação que desvaloriza a competição'.