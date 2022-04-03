Thiago Rodrigues, do Vasco, celebra presença na seleção do Cariocão: 'Trabalho árduo reconhecido'

Após dois anos de eliminações precoces, o Vasco voltou às semifinais do Campeonato Carioca. O título não veio, porém dois jogadores cruz-maltinos integram a seleção da competição: Nene e Thiago Rodrigues. O goleiro celebrou em suas redes sociais o reconhecimento por seu 'trabalho árduo' desde que chegou ao clube cariocca em janeiro.- Muito feliz por essa grande conquista. Ser eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca 2022 é de grande felicidade. Agradeço primeiramente à Deus por me proporcionar este momento onde o trabalho árduo foi reconhecido; aos meus companheiros de equipe que foram fundamentais no dia-a-dia, e a toda torcida que esteve conosco o tempo todo. Seguimos em busca de coisas maiores na sequência da temporada! - publicou o arqueiro vascaíno.

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Apesar das eliminações no Carioca e na Copa do Brasil, Thiago tem sido o grande destaque do Vasco neste início de temporada. Com boas defesas e muita segurança, ele tem conseguido se firmar em uma posição que foi questionada pela torcida no último ano.

Em 2021, tanto Vanderlei (que ainda está no elenco), quanto Lucão (que deixou o clube e assinou com o RB Bragantino) tiveram falhas individuais e não demonstraram segurança à torcida. Depois de uma ótima Série B com a camisa do CSA, Thiago chegou e em pouco tempo conquistou seu espaço na meta cruz-maltina.

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O Vasco estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, dia 8, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. O clube segue tentando se reforçar, principalmente nas posições mais carentes. No gol, a confiança em Thiago prevaleceu e o Departamento de futebol acredita que a equipe está bem servida. Além dele, Vanderlei, Halls e Alexander.