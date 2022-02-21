Thiago Rodrigues celebra o bom início do time na temporada: 'O Vasco é para quem acredita!'

Contratado para esta temporada, o goleiro Thiago Rodrigues já se tornou um pilar do Vasco. Titular, importante em diferentes partidas, ele tem o carinho da torcida e está mais do que ambientado. Depois da vitória sobre o Audax, neste domingo, o camisa 1 não conteve a alegria e empolgação.- O Zé Ricardo tem criado um ambiente muito bom. O Vasco é para quem acredita! Hoje, a torcida empurrando foi incrível. O time todo jogou para caraca, o grupo é muito forte - celebrou Thiago.