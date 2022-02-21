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Thiago Rodrigues celebra o bom início do time na temporada: 'O Vasco é para quem acredita!'

Goleiro foi eleito o melhor jogador da vitória do Cruz-Maltino sobre o Audax, neste domingo, e não conteve a empolgação...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 22:55
Contratado para esta temporada, o goleiro Thiago Rodrigues já se tornou um pilar do Vasco. Titular, importante em diferentes partidas, ele tem o carinho da torcida e está mais do que ambientado. Depois da vitória sobre o Audax, neste domingo, o camisa 1 não conteve a alegria e empolgação.- O Zé Ricardo tem criado um ambiente muito bom. O Vasco é para quem acredita! Hoje, a torcida empurrando foi incrível. O time todo jogou para caraca, o grupo é muito forte - celebrou Thiago.
O goleiro foi eleito, pela transmissão da TV Record, o melhor em campo, principalmente pelas defesas que fez. E escolheu a preferida.
- A defesa mais importante foi a da falta. É tudo graças ao nosso trabalho. O Vasco é para quem acredita. Vamos até o final. Para cima deles, Vascão - bradou o goleiro.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: ThiagoRodrigueséumdoslíderesdoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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