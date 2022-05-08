Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Rodrigues afirma que joga 'cada jogo como se fosse o último' e exalta torcida do Vasco: 'Me motiva'
futebol

Thiago Rodrigues afirma que joga 'cada jogo como se fosse o último' e exalta torcida do Vasco: 'Me motiva'

Goleiro voltou a se declarar para torcida cruz-maltina e agradeceu por todo apoio e carinho que tem recebido. Ele destacou a importância da vitória sobre o CSA, em São Januário...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 17:30
O Vasco pode não ter tido uma grande atuação diante do CSA, mas a vitória foi importante para dar confiança e fazer com que a equipe encoste no G4 da Série B. O goleiro Thiago Rodrigues voltou a se declarar para a torcida cruz-maltina e agradeceu por todo apoio e carinho que tem recebido.- É importante ter esse carinho. A cobrança também aumenta. No Vasco tem isso. Preciso passar essa tranquilidade que tenho para os demais jogadores. Conforme as vitórias vem, a torcida fica melhor conosco e as coisas vão acontecendo de forma natural. Agora é desfrutar dessa nossa vitória e seguir em frente para o próximo jogo - disse o arqueiro, que em seguida emendou:
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Eu até me arrepio, não é demagogia. É algo que não tem preço. Eu queria tentar descrever e mensurar a sensação de um ser humano que entra em campo e consegue mexer e marcar algo no coração de alguém. Pode ganhar dinheiro, conquistar bens materiais, mas conseguir cravar o coração de um torcedor, uma família, uma criança com um sentimento especial, sobretudo de respeito. Não tem preço. Fico muito feliz, é um dos troféus que vou levar para a minha carreira e guardar com carinho. Quando entro em campo e vejo essa parte deles tendo essa reverência me motiva ainda mais mesmo com dores e lesões a dar o meu melhor pelo Vasco - completou.
O goleiro também destacou a importância do triunfo para a sequência da equipe na Série B. Ele classificou a Colina Histórica como 'terreno hostil' para o adversário e ressaltou que o Vasco tem que manter uma sequência de vitórias para se consolidar entre os quatro primeiros.
+ Palacios entra no lugar de Nene, melhora atuação do Vasco e cria 'dilema' para Zé Ricardo. Entenda!
- É cada jogo como se fosse o último. O cara que joga no Vasco e usa essa camisa tem que ir para as partidas como se fossem as últimas. Eu encaro dessa maneira. É final de Copa, Champions League. Cada jogo dentro de casa vamos fazer ser complicado para o adversário e como diz o hino, aqui é território hostil. Que a gente mantenha essa sequência de vitórias - finalizou.
Crédito: ThiagoRodriguestemconquistadoatorcidadoVascocomboasatuaçõesnatemporada(DanielRAMALHO/VASCO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados