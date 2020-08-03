futebol

Thiago Ribeiro vai defender a Chapecoense na Série B

Atacante é aguardado em Chapecó para realizar exames e assinar contrato com o Verdão do Oeste...

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:58

Com passagens por grandes times do país, o atacante Thiago Ribeiro, aos 34 anos, é o novo reforço da Chapecoense, segundo o site Globo Esporte.Após acertar os detalhes burocráticos, a expectativa é que o atleta desembarque em Chapecó na terça-feira, realize exames médicos e assine contrato até o fim da Série B.
Conhecido no cenário brasileiro, Thiago Ribeiro fez parte do elenco do Bragantino, que foi campeão da Segunda Divisão na temporada passada.
Antes de fechar o seu contrato com a Chapecoense, o atacante estava no Novorizontino, onde disputou o Paulistão 2020.
Estreia
Se Thiago Ribeiro for registrado até sexta-feira na CBF, ele pode disputar o seu primeiro jogo no fim de semana, quando a Chapecoense encara o Oeste, na estreia da Série B.

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - Fórmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prêmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
