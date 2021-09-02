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  • Thiago revela pegar dicas com Rafael Sóbis e Marcelo Moreno: 'Sempre tento usar os conselhos em campo'
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Thiago revela pegar dicas com Rafael Sóbis e Marcelo Moreno: 'Sempre tento usar os conselhos em campo'

O atacante tem recebido chances de jogar com Luxemburgo, que até o defendeu após o empate com o CRB, pela Série B...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 18:34
O atacante Thiago tem tido mais oportunidades de jogar pelo Cruzeiro desde que Vanderlei Luxemburgo chegou ao clube. E, o jogador elogiou a postura do técnico em dar chances aos atletas que vieram da base celeste, como é o seu caso. E, para se manter no foco do comandante, que para o atleta trouxe nova confiança ao time, Thiago tem buscado ajuda nos mais experientes da equipe, como Rafael Sobis e Marcel Moreno, para usar as dicas dentro de campo e achar o atalho para os gols que tanto o Cruzeiro precisa para ainda sonhar com o acesso à elite nacional. Confira a entrevista do atacante azul nos vídeos da matéria. Thiago contou com a defesa de Luxemburgo e chances para jogar no time titular do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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