Thiago Nunes é procurado pelo Santos e espera definição de Cuca

Crédito: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians

Ainda tentando convencer Cuca a permanecer para a próxima temporada, o Santos já iniciou conversas pensando em um possível substituto. O primeiro procurado foi Tiago Nunes, que chegou a falar sobre projeto, ouviu a proposta santista, mas tem cautela para seguir com as negociações. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroOs representantes do treinador confirmam o contato inicial, até para saber se existiria um interesse do treinador em assumir o Peixe. Apesar disso, garantem que as conversas só avançarão depois da definição do futuro de Cuca, pelo respeito ao companheiro de profissão.Cuca e o Santos ainda não anunciaram oficialmente se continuarão ou não a parceria depois de terminada a temporada, mas o treinador já comunicou ao clube que não deseja continuar. Os dirigentes santistas ainda tentam convencê-lo do contrário, mas sem muitas esperanças.