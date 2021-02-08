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futebol

Thiago Nunes é procurado pelo Santos e espera definição de Cuca

Peixe já faz contatos com treinadores para se preparar para a saída do atual treinador...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:36

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:36

Crédito: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians
Ainda tentando convencer Cuca a permanecer para a próxima temporada, o Santos já iniciou conversas pensando em um possível substituto. O primeiro procurado foi Tiago Nunes, que chegou a falar sobre projeto, ouviu a proposta santista, mas tem cautela para seguir com as negociações. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroOs representantes do treinador confirmam o contato inicial, até para saber se existiria um interesse do treinador em assumir o Peixe. Apesar disso, garantem que as conversas só avançarão depois da definição do futuro de Cuca, pelo respeito ao companheiro de profissão.Cuca e o Santos ainda não anunciaram oficialmente se continuarão ou não a parceria depois de terminada a temporada, mas o treinador já comunicou ao clube que não deseja continuar. Os dirigentes santistas ainda tentam convencê-lo do contrário, mas sem muitas esperanças.
Tiago Nunes, ex-Athletico Paranense e Corinthians não é o único nome em pauta no Santos, mas é o favorito da diretoria caso Cuca deixe a equipe. O treinador é visto como o perfil ideal para o cargo, por ter histórico de trabalhar com a base, o que é considerado vital no Peixe, especialmente em um momento de crise financeira.

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