Thiago Neves usa Brumadinho para provocar rival e Atlético-MG responde

O meia Thiago Neves fez uma postagem nos Stories do seu Instagram com uma provocação ao Atlético-MG. O meia celeste lembrou a queda do Galo para a Série B, em 2005, usando como analogia a barreira da Vale que rompeu em Brumadinho, matando centenas de pessoas, com outras tantas desaparecidas, sendo o maior desastre da história de Minas Gerais. O camisa 10 do Cruzeiro colocou uma foto do muro da Cidade do Galo e um texto cutucando o rival.

Thiago Neves usou o Instagram para zoar o Atlético-MG Crédito: Reprodução/Instagram

- Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí pessoal! - postou Thiago fazendo referência ao rebaixamento do Galo.

Pouco mais de uma hora após a postagem do jogador, o Atlético-MG respondeu por meio da conta oficial no Twitter com a seguinte frase: "Aqui não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar!" A foto utilizada na publicação foi da camisa utilizada pelo time no sábado, diante do Guarani-MG, pelo Campeonato Mineiro, que tinha uma homenagem ao Corpo de Bombeiros, às autoridades de segurança e aos voluntários que ajudam no local atingido pela lama em Brumadinho.

Percebendo a repercussão negativa, Thiago Neves tirou a postagem do ar minutos depois de publicá-la, mas recebeu uma enxurrada de críticas dos torcedores dos dois lados, que estão sensibilizados com a tragédia.

Mais tarde, ele se desculpou pela publicação, que tratou como ''infeliz'', disse que não percebeu a dimensão da brincadeira e admitiu que errou pela ''postagem de mau gosto".