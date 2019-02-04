Thiago Neves usa Brumadinho para provocar rival e Atlético-MG responde

O meia Thiago Neves fez uma postagem nos Stories do seu Instagram com uma provocação ao Atlético-MG. O meia celeste lembrou a queda do Galo para a Série B, em 2005, usando como analogia a barreira da Vale que rompeu em Brumadinho, matando centenas de pessoas, com outras tantas desaparecidas, sendo o maior desastre da história de Minas Gerais. O camisa 10 do Cruzeiro colocou uma foto do muro da Cidade do Galo e um texto cutucando o rival.
- Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí pessoal! - postou Thiago fazendo referência ao rebaixamento do Galo.
Pouco mais de uma hora após a postagem do jogador, o Atlético-MG respondeu por meio da conta oficial no Twitter com a seguinte frase: "Aqui não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar!" A foto utilizada na publicação foi da camisa utilizada pelo time no sábado, diante do Guarani-MG, pelo Campeonato Mineiro, que tinha uma homenagem ao Corpo de Bombeiros, às autoridades de segurança e aos voluntários que ajudam no local atingido pela lama em Brumadinho.
Percebendo a repercussão negativa, Thiago Neves tirou a postagem do ar minutos depois de publicá-la, mas recebeu uma enxurrada de críticas dos torcedores dos dois lados, que estão sensibilizados com a tragédia.
Mais tarde, ele se desculpou pela publicação, que tratou como ''infeliz'', disse que não percebeu a dimensão da brincadeira e admitiu que errou pela ''postagem de mau gosto".
- Galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último story que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear tanta gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar p/ minimizar os danos irreparáveis, causados em Brumadinho. Hoje errei, e fica aqui meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto.