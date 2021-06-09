Thiago Neves desfalca o Sport por até 15 dias

Crédito: Reprodução Twitter do Sport

O Sport recebeu a triste notícia nesta terça-feira que o meia Thiago Neves será desfalque da equipe nas próximas rodadas do Brasileirão por conta de uma lesão muscular.

No duelo contra o Atlético-MG, no último domingo, o meio-campista precisou sair mais cedo do campo e imediatamente preocupou companheiros e comissão técnica.

Em breve comunicado, o médico do Leão, Stemberg Vasconcelos, informou que Tiago Neves tem uma lesão na panturrilha.