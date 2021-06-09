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Thiago Neves desfalca o Sport por até 15 dias

Com lesão na panturrilha, o meia vai desfalcar o Leão nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 22:28

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:28

Crédito: Reprodução Twitter do Sport
O Sport recebeu a triste notícia nesta terça-feira que o meia Thiago Neves será desfalque da equipe nas próximas rodadas do Brasileirão por conta de uma lesão muscular.
No duelo contra o Atlético-MG, no último domingo, o meio-campista precisou sair mais cedo do campo e imediatamente preocupou companheiros e comissão técnica.
Em breve comunicado, o médico do Leão, Stemberg Vasconcelos, informou que Tiago Neves tem uma lesão na panturrilha.
‘O resultado saiu nesta tarde, lesão de grau um e deve ficar de 10 a 15 dias afastado. É uma lesão na panturrilha, mas em outro local, diferente da última que ele teve’, declarou.

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