Thiago Neves desfalca o Sport por até 15 dias

O Sport recebeu a triste notícia nesta terça-feira que o meia Thiago Neves será desfalque da equipe nas próximas rodadas do Brasileirão por conta de uma lesão muscular.
No duelo contra o Atlético-MG, no último domingo, o meio-campista precisou sair mais cedo do campo e imediatamente preocupou companheiros e comissão técnica.
Em breve comunicado, o médico do Leão, Stemberg Vasconcelos, informou que Tiago Neves tem uma lesão na panturrilha.
‘O resultado saiu nesta tarde, lesão de grau um e deve ficar de 10 a 15 dias afastado. É uma lesão na panturrilha, mas em outro local, diferente da última que ele teve’, declarou.