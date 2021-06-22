Thiago Mendes já comemorou título do Flamengo e tem Ceni como ídolo; negociação é tida como 'distante'

Crédito: Divulgação/Lyon

Conforme Rogério Ceni havia antecipado publicamente, ainda em maio, o Flamengo está antenado ao mercado em busca de uma reposição para a saída de Gerson, cuja despedia será no jogo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã. Thiago Mendes foi oferecido pelo estafe do meio-campista do Lyon e tem o nome avaliado internamente pela diretoria rubro-negra. A operação é considerada fora dos padrões quanto às pretensões atuais do Flamengo, sobretudo pelo clube francês não aceitar - inicialmente em abordagem - a condição de empréstimo com opção de compra - o que o Fla firmou nas recentes negociações com Thiago Maia e Bruno Viana, por exemplo. Além disso, salários próximos ao dobro que os cariocas pagam por Gerson desestimulam a investida.

Mas Thiago Mendes está no radar. E, curiosamente, o meio-campista já teve o nome atrelado ao Flamengo nos noticiários. Em 2019, ao lado de Thiago Maia e Luiz Araújo em um quarto de hotel, quando ainda estava no Lille-FRA, comemorou a conquista da Taça Rio da equipe então comandada por Abel Braga. O vídeo viralizou nas redes sociais. Relembre: Em entrevista ao LANCE! assim que desembarcou no Ninho do Urubu, Thiago Maia, flamenguista declarado, contou os bastidores da gravação do vídeo em que o seu xará apareceu cantando a música "Isso aqui é Flamengo!".

- Aquele vídeo não foi nem indireta para vir ou cavar a volta ao Brasil. Foi uma aposta que eu fiz com o Thiago Mendes e o Luiz Araújo, que lá estavam. Eu falei: "Mano, se o Flamengo for campeão, vou gravar o vídeo, mostrar vocês e não estou nem aí!" - falou Maia, que disputava vaga com Mendes no Lille.

Hoje no Lyon, que o comprou por 25 milhões de euros na temporada 2019/20, Thiago Mendes tem contrato até meados de 2023. Com forte concorrência no setor de meio de campo, munido dos compatriotas Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, fez 35 partidas na última temporada - sendo 25 como titular.

FORTE LIGAÇÃO COM O SÃO PAULO E IDOLATRIA POR CENI