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futebol

Thiago Maia se aproxima de última etapa da recuperação no Flamengo

Lesionado desde novembro, volante tem boa recuperação no Ninho do Urubu e seu retorno é visto como um "reforço caseiro' para a sequência da temporada...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 10:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo desde novembro de 2020, o retorno de Thiago Maia é aguardado como um reforço para a sequência da temporada. Em entrevista ao portal "GE", o coordenador de fisioterapia do Flamengo, Márcio Puglia, explicou que o atleta está próxima da última etapa do trabalho de tratamento, já participando parcialmente de treinos com o grupo.
- Esta é a última etapa antes de ele entrar com o grupo. Vai desenvolver valências físicas, como força, velocidade, potência, ações com a bola, imprevisibilidade. Este tempo vai depender da performance que ele vai ter e como vai estar nos nossos critérios para receber alta. Mas ele está muito bem dentro desta fase - avaliou o profissional, que não dá prazo definitivo para a volta do volante aos jogos.
A recuperação de Thiago Maia até aqui, por outro lado, é boa. A cirurgia completará seis meses no dia 3 de junho, e o prazo inicial dado pelo DM era de oito a dez meses.+ Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Marcio Puglia, contudo, ressalta que, mesmo após o retorno de Thiago Maia às partidas, ainda precisará de um período para voltar ao nível de desempenho que vinha atuando antes da lesão. De acordo com o profissional, esse período leva de dois a três meses.
- O retorno ao desempenho é mais à frente. O atleta volta, mas vai precisar de mais um tempo para realmente retornar ao nível de desempenho que ele já teve na carreira dele. Normalmente leva de dois a três meses. É o que prevê a literatura científica – explicou.

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