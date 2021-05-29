Thiago Maia se aproxima de última etapa da recuperação no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo desde novembro de 2020, o retorno de Thiago Maia é aguardado como um reforço para a sequência da temporada. Em entrevista ao portal "GE", o coordenador de fisioterapia do Flamengo, Márcio Puglia, explicou que o atleta está próxima da última etapa do trabalho de tratamento, já participando parcialmente de treinos com o grupo.

- Esta é a última etapa antes de ele entrar com o grupo. Vai desenvolver valências físicas, como força, velocidade, potência, ações com a bola, imprevisibilidade. Este tempo vai depender da performance que ele vai ter e como vai estar nos nossos critérios para receber alta. Mas ele está muito bem dentro desta fase - avaliou o profissional, que não dá prazo definitivo para a volta do volante aos jogos.

A recuperação de Thiago Maia até aqui, por outro lado, é boa. A cirurgia completará seis meses no dia 3 de junho, e o prazo inicial dado pelo DM era de oito a dez meses.+ Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Marcio Puglia, contudo, ressalta que, mesmo após o retorno de Thiago Maia às partidas, ainda precisará de um período para voltar ao nível de desempenho que vinha atuando antes da lesão. De acordo com o profissional, esse período leva de dois a três meses.