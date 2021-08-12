Thiago Maia, do Flamengo, é diagnosticado com Covid-19

Após a reapresentação do Flamengo após a vitória por 4 a 1 sobre o Olímpia, pela Libertadores, o clube informou que Thiago Maia foi diagnosticado com Covid-19 no início da noite desta quinta-feira. O meia iniciou a quarentena de forma imediata, e será desfalque para Renato Gaúcho nas próximas partidas.Este é o quarto caso de Covid-19 no Flamengo nos últimos 15 dias. O atacante Rodrigo Muniz, que já cumpriu quarentena e está próximo de ter sua venda oficializada para o Fulham, Renê e Bruno Viana são os demais diagnosticados com Covid-19 neste período. Os dois últimos ainda estão em isolamento.Thiago Maia esteve na delegação que viajou para Assunção, no Paraguai, e disputou a partida contra o Olímpia nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores.