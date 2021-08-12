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futebol

Thiago Maia, do Flamengo, é diagnosticado com Covid-19

Após testar positivo para Covid-19, Thiago Maia iniciou quarentena no Rio de Janeiro...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 19:08
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a reapresentação do Flamengo após a vitória por 4 a 1 sobre o Olímpia, pela Libertadores, o clube informou que Thiago Maia foi diagnosticado com Covid-19 no início da noite desta quinta-feira. O meia iniciou a quarentena de forma imediata, e será desfalque para Renato Gaúcho nas próximas partidas.Este é o quarto caso de Covid-19 no Flamengo nos últimos 15 dias. O atacante Rodrigo Muniz, que já cumpriu quarentena e está próximo de ter sua venda oficializada para o Fulham, Renê e Bruno Viana são os demais diagnosticados com Covid-19 neste período. Os dois últimos ainda estão em isolamento.Thiago Maia esteve na delegação que viajou para Assunção, no Paraguai, e disputou a partida contra o Olímpia nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores.
Por meio de suas redes sociais, o volante se pronunciou e disse estar bem.
- Pessoal, hoje testei positivo pro Covid-19. Estou em casa descansando e ficarei em quarentena nos próximos dias. Obrigado a todas as mensagens de vocês. Em breve estou de volta!

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