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futebol

Thiago Maia cumpre última etapa antes de volta aos jogos do Flamengo

Comissão técnica trabalha para deixar o atleta em condições físicas e técnicas para voltar a relacioná-lo para as partidas do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 07:55

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 07:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Está chegando a hora do retorno. Afastado das partidas do Flamengo desde novembro de 2020, em reabilitação da cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Maia está, atualmente, cumprindo a última fase da recuperação da lesão sofrida no fim do último ano. Com o atleta já treinando com o grupo no Ninho, o próximo passo será a volta os jogos assim que apresentar condições físicas e técnicas.
Sem apressar o retorno do camisa 33, a comissão técnica de Rogério Ceni, junto ao departamento médico, trabalha para deixá-los nas condições ideais. Há ciência também que, depois que voltar a ser relacionado e atuar, Thiago Maia precisará de um período para readquirir o ritmo de jogo e desempenho.Fora do Ninho do Urubu, a torcida do Flamengo divide a ansiedade pelo retorno com o próprio jogador. Internamente, a recuperação total do volante é vista como fundamental para a sequência da temporada, uma vez que Gerson está vendido ao Olympique de Marseille e se despede do clube ainda em junho.
Com as finanças impactadas pela pandemia do coronavírus, especialmente por conta da queda nas receitas com o programa de sócio-torcedor e bilheteria, o Flamengo não deve fazer grandes investimentos neste meio de ano. No elenco, Rogério Ceni tem, além de Thiago Maia e Gerson, os volantes formados no Ninho, Hugo Moura e João Gomes, e Arão, que vem atuando como zagueiro.

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