Thiago Maia cumpre última etapa antes de volta aos jogos do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Está chegando a hora do retorno. Afastado das partidas do Flamengo desde novembro de 2020, em reabilitação da cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Maia está, atualmente, cumprindo a última fase da recuperação da lesão sofrida no fim do último ano. Com o atleta já treinando com o grupo no Ninho, o próximo passo será a volta os jogos assim que apresentar condições físicas e técnicas.

Sem apressar o retorno do camisa 33, a comissão técnica de Rogério Ceni, junto ao departamento médico, trabalha para deixá-los nas condições ideais. Há ciência também que, depois que voltar a ser relacionado e atuar, Thiago Maia precisará de um período para readquirir o ritmo de jogo e desempenho.Fora do Ninho do Urubu, a torcida do Flamengo divide a ansiedade pelo retorno com o próprio jogador. Internamente, a recuperação total do volante é vista como fundamental para a sequência da temporada, uma vez que Gerson está vendido ao Olympique de Marseille e se despede do clube ainda em junho.