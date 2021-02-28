Thiago Maia 'convida' Claudinho para jogar no Flamengo: 'Partiu Mengão?'

Thiago Maia não pôde atuar na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta de uma grave lesão no joelho, mas não deixou de estar presente em São Paulo para acompanhar a confirmação do Octa. E, fora de campo, ainda fez um lobby para reforçar o clube, em tom de brincadeira. Através do Instagram, o volante comentou numa recente publicação de Claudinho, do Red Bull Bragantino, eleito a Revelação, Melhor Meia e Craque do Brasileirão, em cerimônia da CBF, além de ter sido um dos artilheiros da competição, com 18 gols (junto ao Luciano, do São Paulo). Confira: