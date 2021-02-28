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futebol

Thiago Maia 'convida' Claudinho para jogar no Flamengo: 'Partiu Mengão?'

Meia do Red Bull Bragantino terminou a temporada 2020 eleito a Revelação, Melhor Meia e Craque do Brasileirão, em cerimônia recente da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 17:38

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 17:38

Crédito: André Porto
Thiago Maia não pôde atuar na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta de uma grave lesão no joelho, mas não deixou de estar presente em São Paulo para acompanhar a confirmação do Octa. E, fora de campo, ainda fez um lobby para reforçar o clube, em tom de brincadeira. Através do Instagram, o volante comentou numa recente publicação de Claudinho, do Red Bull Bragantino, eleito a Revelação, Melhor Meia e Craque do Brasileirão, em cerimônia da CBF, além de ter sido um dos artilheiros da competição, com 18 gols (junto ao Luciano, do São Paulo). Confira:
- Partiu Mengão? (risadas) Feliz por você, maninho. Jesus te abençoe - escreveu o camisa 33 do Fla.
Em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, externou que o clube não negocia com o camisa 10 do Bragantino.
- Não tem negociação alguma com o Claudinho no momento. É um grande jogador, mas não tem nada - disse Spindel, emendando:
- Temos um elenco maravilhoso. Quando um elenco conquista títulos de forma seguida, isso é prova do caráter dos jogadores, que trabalham duro todos os dias.

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