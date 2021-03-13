Thiago Maia compartilha recuperação em equipamento da NASA: 'Seguimos evoluindo!'

Ainda sem previsão para retornar aos jogos, Thiago Maia chamou a atenção de seus seguidores com o equipamento utilizado no trabalho de recuperação, neste sábado. O volante do Flamengo mostrou uma atividade em cima de uma esteira antigravidade, desenvolvida com a tecnologia da NASA (Agência Espacial Norte Americana) e que custa cerca de R$ 250 mil, no Ninho do Urubu.- Um pouco mais de três meses de recuperação e sigo forte em busca do objetivo maior que é voltar a fazer o que mais amo. Seguimos evoluindo! - escreveu Thiago Maia, nas redes sociais. Thiago Maia não entra em campo para atuar desde o dia 14 de novembro de 2020, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo - e que, posteriormente, o levou a operar o local.