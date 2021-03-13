Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Maia compartilha recuperação em equipamento da NASA: 'Seguimos evoluindo!'
futebol

Thiago Maia compartilha recuperação em equipamento da NASA: 'Seguimos evoluindo!'

Volante do Flamengo, que passou por cirurgia no joelho, está fora dos gramados desde novembro de 2020...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:58
Crédito: Reprodução / Twitter
Ainda sem previsão para retornar aos jogos, Thiago Maia chamou a atenção de seus seguidores com o equipamento utilizado no trabalho de recuperação, neste sábado. O volante do Flamengo mostrou uma atividade em cima de uma esteira antigravidade, desenvolvida com a tecnologia da NASA (Agência Espacial Norte Americana) e que custa cerca de R$ 250 mil, no Ninho do Urubu.- Um pouco mais de três meses de recuperação e sigo forte em busca do objetivo maior que é voltar a fazer o que mais amo. Seguimos evoluindo! - escreveu Thiago Maia, nas redes sociais. Thiago Maia não entra em campo para atuar desde o dia 14 de novembro de 2020, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo - e que, posteriormente, o levou a operar o local.
Embora Thiago Maia esteja lesionado, o Flamengo apostou no ótimo rendimento do camisa 33 antes do contratempo e renovou o seu contrato de empréstimo até junho de 2022, com opção de compra no mês de janeiro do mesmo ano.
+ Fla 100%! Veja a tabela e simule o regulamento do Cariocão 2021
Thiago Maia já conquistou quatro títulos pelo: Carioca, Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Ao todo, foram 29 jogos disputados, sendo 21 como titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados