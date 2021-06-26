Thiago Maia comenta sobre testes de Ceni e se coloca à disposição: 'Estou aqui para ajudar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, uma declaração de Rogério Ceni chamou a atenção: Thiago Maia vem treinando na meia direita. Neste sábado, na chega do Rubro-Negro ao hotel em Caxias do Sul, Thiago Maia comentou sobre os testes durante a semana e se colocou à disposição do treinador.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Ele (Rogério Ceni) viu que eu estou fazendo uns gols nos treinos e está me colocando lá (ponta direita). Mas, estou aqui para ajudar, falei para ele que minha posição de origem é volante, mas estou aqui para ajudar. No que ele precisar, jogar de ponta ou em outras posições, vim para somar - disse Thiago Maia, ao canal “FlaZoeiro”.

A opção de usar Thiago Maia na meia direita chega em um momento que o Flamengo sofre com desfalques importantes no setor ofensivo. Titular da posição, Everton Ribeiro está na disputa da Copa América, assim como Gabigol e Arrascaeta. A falta de opções ofensivas foi a justificativa de Ceni para realizar os testes no elenco.

- Trouxe todo mundo que eu tinha disponível para o jogo. Acho que não ficou ninguém fora. Tem três jogadores de frente nas Seleções. Tinha o Max, que é uma opção, tenho treinado o Thiago Maia no lado direito, mas trouxe todo mundo disponível - disse Ceni, após a vitória sobre o Fortaleza.

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