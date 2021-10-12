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Thiago Maia aponta diferença entre Renato e Ceni no trato com o elenco do Flamengo: 'Ficou um pouco mais amigável'

Camisa 8 comentou as diferenças entre os técnicos do Flamengo em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 10:26

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:26

Crédito: Divulgação/Flamengo
No Flamengo desde o início de 2020, Thiago Maia já foi comandado por quatro técnicos. Convidado do programa "Arena SBT" nesta segunda-feira, o volante deu suas impressões a respeito da relação de Rogério Ceni e Renato Gaúcho com o elenco rubro-negro, afirmando que o clima no Ninho do Urubu "ficou um pouco mais amigável" desde a chegada do atual comandante, em julho.O Renato é muito comunicativo, ele escuta bastante o jogador. Se a gente chega nele e fala que está cansado, que está sentindo alguma coisa, ele dá uma segurada. O Rogério também conversava muito com a gente, mas tinha essa coisa de ‘tem que jogar, eu preciso de vocês’. São filosofias de jogo diferente. O Rogério é mais sério, e sempre foi desde quando era jogador, o Renato brinca mais com a gente. Ficou um pouco mais amigável entre os jogadores e o Renato - afirmou Thiago, que também atuou com Jorge Jesus e Dome Torrent.Renato Gaúcho estreou em julho e já soma 23 jogos no comando do Flamengo, das quais Thiago Maia foi usado em 15, sendo titular em cinco oportunidades.
Contra o Juventude, nesta quarta, o camisa 8 deve figurar entre os titulares do Flamengo no Maracanã, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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