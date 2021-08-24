Thiago Galhardo se despede do Internacional

"Não tenho palavras para dimensionar o quão importante foi, é, e continuará sendo esse clube na minha carreira e na minha vida. Foi no Inter que eu atingi o meu ápice e onde e realizei meu grande sonho de menino, que era vestir a camisa da seleção brasileira. Graças a Deus, a todos meus companheiros, treinadores e profissionais com os quais estive ao lado, alcancei números e marcas expressivas, tendo a prazer de ter sido artilheiro do clube por uma temporada e meia, algo que me deixa orgulhoso, mediante todas as dificuldades que enfrentamos diariamente. Muita coisa foi falada nessas últimas semanas, mentiras e insinuações e boatos disseminados por pessoas que, não entendo o porquê, quiseram tentar manchar a linda história que construí ao longo da minha passagem pelo clube, mas preferi o silêncio, pois a verdade sempre aparece, não importa quanto tempo demore. Ninguém é perfeito, logicamente todos nós podemos cometer erros, e nem sempre vamos agradar a todos. Porém, sempre me dediquei, honrei com meus compromissos, nunca me omiti dentro e fora de campo e dei a cara a tapa inúmeras vezes para defender os interesses do Internacional. Por conta disso, deixo o clube com a consciência tranquila e com certeza de que dei o meu melhor em todos os sentidos. No final de tudo, saber disso é o que verdadeiramente importa para mim. Hoje estou partindo, mas ainda sigo sendo um ativo e atleta do clube, então espero um dia poder voltar com a mesma cabeça erguida e porta da frente pela qual estou saindo. Estarei de longe, mas seguirei na torcida por todos da instituição, que repito, está marcada para sempre no meu coração. Fiquem todos com Deus e muito obrigado mais uma vez por tudo!"