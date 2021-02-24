Thiago Galhardo pode ser a novidade do Inter contra o Corinthians

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Artilheiro do Internacional com 17 gols marcados, o meia-atacante Thiago Galhardo pode ser uma das novidades na escalação do Colorado para encarar o Corinthians.

Reserva diante do Flamengo, o camisa 17 foi uma das peças mais importantes ao longo da trajetória da equipe, mas devido a uma lesão muscular, ele desfalcou o time na reta final.

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A sua volta foi contra o Vasco, onde marcou o gol que sacramentou a vitória. No Maraca, ele ficou no banco por opção de Abel Braga, que apostou em uma equipe mais veloz.

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