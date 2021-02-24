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Thiago Galhardo pode ser a novidade do Inter contra o Corinthians

Artilheiro do clube no Brasileirão, o camisa 17 pode ganhar uma oportunidade no duelo que será realizado no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 21:55

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 21:55

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Artilheiro do Internacional com 17 gols marcados, o meia-atacante Thiago Galhardo pode ser uma das novidades na escalação do Colorado para encarar o Corinthians.
Reserva diante do Flamengo, o camisa 17 foi uma das peças mais importantes ao longo da trajetória da equipe, mas devido a uma lesão muscular, ele desfalcou o time na reta final.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
A sua volta foi contra o Vasco, onde marcou o gol que sacramentou a vitória. No Maraca, ele ficou no banco por opção de Abel Braga, que apostou em uma equipe mais veloz.
+ Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
Caso tenha a oportunidade de começar o jogo, Thiago Galhardo ficaria com a vaga de Caio Vidal e seria dupla de Yuri Alberto no sistema ofensivo.

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