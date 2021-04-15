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futebol

Thiago Galhardo manda recado para Miguel Ángel Ramírez

Atacante anotou um hat-trick e pede passagem na equipe titular do Colorado...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:26
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A noite da última quarta-feira terminou mágica para o atacante Thiago Galhardo. Diante do Aimoré, ele anotou três dos seis gols anotados pelo Colorado na goleada por 6 a 1.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
Na conversa com a imprensa pós-jogo, o camisa 17 não escondeu a felicidade por colocar uma pulga atrás da orelha de Miguel Ángel Ramírez e mostrar o seu valor.
‘Muito gratificante poder ajudar. A temporada apenas começou. Deixar uma pulga atrás da orelha do professor e ajudar os companheiros, que é o mais importante’, afirmou.
Com o triunfo fora de casa, o Colorado chegou aos 20 pontos e assume de maneira provisória a liderança da competição.

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