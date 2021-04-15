Thiago Galhardo manda recado para Miguel Ángel Ramírez

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A noite da última quarta-feira terminou mágica para o atacante Thiago Galhardo. Diante do Aimoré, ele anotou três dos seis gols anotados pelo Colorado na goleada por 6 a 1.

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Na conversa com a imprensa pós-jogo, o camisa 17 não escondeu a felicidade por colocar uma pulga atrás da orelha de Miguel Ángel Ramírez e mostrar o seu valor.

‘Muito gratificante poder ajudar. A temporada apenas começou. Deixar uma pulga atrás da orelha do professor e ajudar os companheiros, que é o mais importante’, afirmou.