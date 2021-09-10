Thiago foca nos dois próximos jogos do Cruzeiro em casa e espera contar com a torcida: ' é um gás a mais'

O atacante Thiago, do Cruzeiro, está ansioso e animado com a presença da torcida nos dois próximos jogos da Raposa na Série B, contra Ponte Preta e Operário-PR, na Arena do Jacaré. E, o motivo da ansiedade do jogador celeste é poder contar com a presença do torcedor, que foi liberada para a Raposa nos jogos em Sete Lagoas. A Raposa tenta iniciar uma sequência de jogos com vitórias seguidas para manter acesa a esperança de acesso à Série A do Brasileiro. O time mineiro precisa de pelo menos mais 10 triunfos se quiser ter chances de acesso. Atualmente está a 12 pontos de distância do G4, com 26 pontos em 22 jogos. Thiago acredita que o time terá uma energia a mais com a presença do torcedor-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)