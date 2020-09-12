'THE KING IS BACK': PUMA assina parceria de longo prazo com a estrela de futebol Neymar Jr.

Crédito: Divulgação/PUMA

A PUMA, empresa global de esporte, assinou uma parceria de longa data com o jogador brasileiro de futebol Neymar Jr. e com a NR Sports, empresa detentora dos seus direitos de imagem, um dos atletas mais bem-sucedidos de sua geração, que usará a lendária chuteira PUMA KING.

Neymar Jr. não só usará as chuteiras PUMA em campo, mas também será o embaixador da marca fora do campo, vestindo o lifestyle mais importante da PUMA, roupas de treino, calçados e produtos inspirados no esporte.

- É fantástico que Neymar Jr. esteja se juntando à família PUMA. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e extremamente influente para o futebol global e a cultura jovem. Nós estamos muito animados e ansiosos para trabalhar com ele dentro e fora do campo - disse Bjørn Gulden, CEO da PUMA.

Em uma mensagem intitulada O REI está de volta, postada em suas redes sociais para seus fãs, Neymar Jr. falou sobre o impacto que os grandes como Pelé e Maradona tiveram em sua vida, além de sua decisão de seguir seus passos e se tornar parceiro da PUMA.

- Eu cresci assistindo vídeos de grandes lendas do futebol como Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusébio e Maradona. Esses eram os reis dos gramados, os reis do meu esporte. Eu quero trazer de volta o legado que esses atletas criaram dentro de campo. Cada um jogou usando PUMA e cada um criou sua mágica com a KING - revelou Neymar.

- Todas as vezes que eu amarro as minhas chuteiras, minhas chuteiras de REI, eu estou pronto para fazer qualquer coisa para conquistar meus sonhos e honrar o nome de todos os grandes que vestiram KING antes de mim. Isso será minha história da PUMA. O REI está de volta! - completou.

Neymar Jr. ganhou diversos troféus no Brasil, Espanha e França, assim como a Champions League e a Copa Libertadores. Ele também já ganhou a medalha de ouro olímpico com a Seleção Brasileira, em 2016. Ele marcou 61 gols em 101 partidas pelo Brasil, fazendo dele o terceiro maior artilheiro de sua Seleção.