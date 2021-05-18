Thaciano fala sobre duelo decisivo contra o Independiente

Crédito: Arisson MARINHO / AFP

A terça-feira será decisiva para o Bahia. Na liderança da chave B, o time de Salvador encara o Independiente e o vencedor encaminha a sua vaga no mata-mata da Sul-Americana.

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Ansioso pelo confronto, o volante Thaciano sabe que os 90 minutos serão complicados, mas ele está confiante que o time está concentrado para dar o seu melhor.

‘A gente sabe o quanto esse jogo é importante, confronto direto. Estamos preparados e esperamos fazer uma boa partida que é um passo para a classificação’, afirmou, antes de completar:

‘Eles também vão querer muito esse jogo. A gente não vai ter facilidade, temos ciência disso e temos que ir preparados porque vai ser um grande jogo’.

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