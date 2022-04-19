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Textor, sobre vendas de uniformes do Botafogo: 'Quando tiverem qualidade que nossos coproprietários merecem'

John Textor explicou que atual modelo de uniforme do Botafogo é de modelo temporário e que novas camisas estarão à venda quando forem desenvolvidas com mais detalhes...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 21:23

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 21:23

A camisa do Botafogo passa por significativas mudanças. Quando chegou, John Textor rompeu com praticamente todos os patrocínios que o Alvinegro tinha em busca de valorizar os espaços e buscar novos acordos comerciais ao clube. O resultado foi um uniforme "limpo", praticamente liso e apenas com o escudo.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
O enxoval foi produzido de maneira temporária pela WEV, marca contratada apenas para produzir essas camisas. Nas redes sociais, torcedores ficaram na curiosidade se os modelos seriam colocados à venda.
John Textor, via redes sociais, reafirmou que os uniformes foram produzidos apenas como uma forma de "tapar buraco" e que as camisas que serão disponibilizadas aos torcedores serão as pensadas e desenvolvidas. O norte-americano tem conversas com marcas para estampar o Alvinegro.
– Divertido... Elas (camisas temporárias) parecem boas, mas foram feitas e produzidas de forma rápida por um parceiro... Quando o modelo final tiver o design, for fabricado e tiver os detalhes finais de qualidade que os nossos coproprietários (torcedores) merecerem, aí sim ficarão disponíveis para venda - escreveu Textor, no Twitter.
Crédito: CamisatemporáriadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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