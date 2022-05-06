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futebol

Textor provoca Flamengo e reclama de árbitro em empate do Botafogo no sub-20

Norte-americano fez publicação em tom jocoso quando Botafogo vencia clássico no Carioca sub-20, mas depois reclamou em pênalti polêmico que selou empate do Rubro-Negro...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 17:13
John Textor voltou a aparecer nas redes sociais. O norte-americano agitou o Twitter na tarde desta sexta-feira durante o empate do Botafogo com o Flamengo no Campeonato Carioca sub-20. O Alvinegro chegou a abrir 2 a 0, mas levou o empate do Rubro-Negro.+ Botafogo tem desfalques na defesa para clássico contra o Flamengo, mas pode ter retorno ou novidade no setor
Quando o Glorioso abriu o placar com gol de Kauê, o empresário fez uma publicação em tom de brincadeira para provocar o Flamengo e chamar os torcedores para a transmissão da partida. O canal do Botafogo no YouTube mostrava o jogo ao vivo.
– Alguma coisa está acontecendo no CEFAT (palco da partida) com o Botafogo sub-20 contra uma equipe chamada Flamengo do Rio... 1 a 0 no começo do segundo tempo! Você está assistindo? - postou.
O Glorioso até chegou a abrir 2 a 0, mas levou um gol do Flamengo logo na saída de bola. O Rubro-Negro empatou de pênalti com Matheusão já na reta final do jogo em um pênalti polêmico, alvo de reclamações de Textor.
– Marcação insana de pênalti no nosso goleiro (Lucas Barreto)... ele chegou na bola primeiro, muito claro isso. Eu acho que os árbitros B encontraram o caminho para os jogos do nosso time sub-20 também - criticou.
Crédito: JohnTextoréodonodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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