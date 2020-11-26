Terceiro turno? Vasco entra na Justiça pedindo nova eleição

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A eleição do Vasco tem um novo capítulo. O Vasco entrou com uma ação na Justiça pedindo uma nova eleição. Na alegação, orientada pelo presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, e assinada por advogados do clube, são citados entendimentos de vícios nos pleitos dos últimos dias 7 e 14. A informação foi publicada originalmente pelo site "Uol".

O pedido foi para que a terceira eleição ocorra no dia 12 de dezembro, sábado, e no formato híbrido, assim como a segunda. O documento foi direcionado para o desembargador Camilo Ruliere, o mesmo que já tem duas petições sobre a votação do dia 7 - uma pela confirmação outra pela reconsideração - nas mãos. Agora são três sobre o processo eleitoral cruz-maltino.

A primeira eleição, adiada, mas novamente confirmada para o dia 7, teve participação de cinco candidatos e foi vencida por Luiz Roberto Leven Siano. Na noite daquele sábado, o pleito foi interrompido por uma decisão do STJ, mas o processo prosseguiu por entendimento da Mesa Diretora.