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Terceiro turno? Vasco entra na Justiça pedindo nova eleição

Advogados do Cruz-Maltino sugerem ao desembargador Camilo Ruliere a realização de uma votação 'tira-teima' para decidir o novo presidente do clube e encerrar imbróglio...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 21:27

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 21:27
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A eleição do Vasco tem um novo capítulo. O Vasco entrou com uma ação na Justiça pedindo uma nova eleição. Na alegação, orientada pelo presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, e assinada por advogados do clube, são citados entendimentos de vícios nos pleitos dos últimos dias 7 e 14. A informação foi publicada originalmente pelo site "Uol".
O pedido foi para que a terceira eleição ocorra no dia 12 de dezembro, sábado, e no formato híbrido, assim como a segunda. O documento foi direcionado para o desembargador Camilo Ruliere, o mesmo que já tem duas petições sobre a votação do dia 7 - uma pela confirmação outra pela reconsideração - nas mãos. Agora são três sobre o processo eleitoral cruz-maltino.
A primeira eleição, adiada, mas novamente confirmada para o dia 7, teve participação de cinco candidatos e foi vencida por Luiz Roberto Leven Siano. Na noite daquele sábado, o pleito foi interrompido por uma decisão do STJ, mas o processo prosseguiu por entendimento da Mesa Diretora.
Leven Siano foi um dos três candidatos que retirou a candidatura à segunda eleição. No dia 14, somente contra Julio Brant, Jorge Salgado saiu vitorioso. Leven já havia afirmado ser contra e que não participaria de nova votação. Agora, com a formalização do pedido que é vontade de Alexandre Campello, o vencedor do primeiro reforçou a crítica por meio do Twitter.

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