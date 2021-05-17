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Ter Stegen não joga a Eurocopa por conta de cirurgia no joelho

Goleiro do Barcelona irá passar por operação nesta quinta-feira e não entra em campo na última rodada do Campeonato Espanhol contra o Eibar fora de casa...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 09:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 09:56
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Ter Stegen, goleiro do Barcelona e da seleção alemã, não irá representar seu país na Eurocopa por conta de uma cirurgia no joelho direito que irá se submeter nesta quinta-feira. Com isso, o atleta também não participa da última rodada do Campeonato Espanhol diante do Eibar.O jogador participou da partida em que os culés saíram derrotados para o Celta de Vigo por 2 a 1 no último domingo pela La Liga. Com o resultado, a equipe blaugrana não tem mais chances de título e o clube já pensa na próxima temporada.
> Veja a tabela da La Liga
Ter Stegen é um dos pilares da equipe catalã e tem contrato com o Barça até 2025. O camisa um participou de 30 partidas do Campeonato Espanhol nesta campanha, sofreu 30 gols e saiu de campo 11 vezes sem buscar a bola no fundo das suas redes.

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