Ter Stegen não joga a Eurocopa por conta de cirurgia no joelho

Ter Stegen, goleiro do Barcelona e da seleção alemã, não irá representar seu país na Eurocopa por conta de uma cirurgia no joelho direito que irá se submeter nesta quinta-feira. Com isso, o atleta também não participa da última rodada do Campeonato Espanhol diante do Eibar.O jogador participou da partida em que os culés saíram derrotados para o Celta de Vigo por 2 a 1 no último domingo pela La Liga. Com o resultado, a equipe blaugrana não tem mais chances de título e o clube já pensa na próxima temporada.