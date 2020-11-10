Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Tenho uma relação muito forte com o torcedor do Inter', frisa Abel Braga

Treinador apresentado nessa terça-feira (10) também pontuou questões como mudanças em período que esteve longe e emoção da receptividade...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 15:04
Crédito: Divulgação/Internacional
Em sua coletiva de apresentação para dar início a sua sétima passagem comandando o Internacional, o técnico Abel Braga não demorou muito para ter de responder sobre um dos pontos que mais pesaram para sua escolha rápida pela diretoria em relação a identificação com o clube e a torcida.
Para ele, tanto por conta do processo de crescimento que o Inter obteve em sua estrutura desde que ele passou pela última vez em 2014 além de pontos como a paixão mútua e a recepção que teve no aeroporto em Porto Alegre pela manhã o fazem crer que o clube precisa voltar a conquistar títulos.
Fato esse que não ocorre desde 2016 quando o time faturou o Gauchão, porém tendo ficado com a triste lembrança na mesma temporada de amargar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.
- A recepção já foi diferente, foi maravilhosa. Meu filho se emocionou. Estou vendo um novo Clube aqui. Transformaram num nível muito alto e muito bom. É uma equipe que luta muito, bem dirigida. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que é uma equipe que está brigando por todos os campeonatos - disse Abel, agregando:
- Tenho uma relação muito forte com o torcedor do Inter. Está na hora de ganhar novamente. Esse Clube é muito grande. É muito importante e desafiador. Voltar para o Inter é especial. Estou pegando a equipe numa situação atípica. Minha responsabilidade é grande.
Caso os trâmites burocráticos de nome figurando no BID da CBF estejam cumpridos, a reestreia de Abelão no Inter ocorrerá já na próxima quarta-feira (11) diante do América-MG pela ida das quartas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados